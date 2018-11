Actualidade

O escritor cabo-verdiano Germano Almeida é o próximo convidado do ciclo "Camões dá que falar", na sede do Instituto Camões, em Lisboa, no próximo dia 06 de dezembro, às 18:00, foi hoje anunciado.

Germano Almeida foi distinguido este ano com o Prémio Camões, atribuído pelos governos de Portugal e do Brasil, publicou recentemente o romance "O Fiel Defunto", e é um dos participantes na Feira do Livro em Guadalajara, no México.

Segundo escritor de Cabo Verde a receber o mais importante galardão de literatura de língua, a atribuição, "representa uma nova etapa na história literária" do país, como reconheceram os dirigentes cabo-verdianos, em mensagem divulgada na ocasião.