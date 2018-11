Acidente/Borba

O antigo autarca comunista de Borba João Proença (1990/2001), disse hoje ter ficado "surpreendido" com o colapso da estrada 255, para dentro de pedreiras, lembrando que, no seu tempo, não estava em causa a segurança da via.

"Eu fiquei um pouco surpreendido. Não contava que pudesse acontecer uma coisa assim tão drástica sem que houvesse avisos. É que estas coisas começam sempre com um deslizamento de terras, um buraco que se abre, agora uma coisa tão drástica não contava", afirmou.

Contactado pela agência Lusa, o antigo autarca, que voltou a ser o cabeça-de-lista da CDU à Câmara de Borba, no distrito de Évora, nas eleições autárquicas de 2017, recordou que, nos seus mandatos, o que estava em causa com o ainda troço da Estrada Nacional (EN) 255, mais tarde municipal, era "um conflito entre os industriais" do mármore e "o trânsito civil".