Mau tempo

A autoridade marítima abriu hoje à navegação o Porto das Poças, em Santa Cruz das Flores, e no Porto da Casa, ilha do Corvo, Açores, face à melhoria do estado do mar.

Os portos estavam encerrados desde terça-feira na sequência da passagem da tempestade Diana pelo arquipélago.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou esta manhã que o centro da depressão Diana encontra-se já próximo das ilhas Britânicas, muito afastado dos Açores, tendo a sua passagem pelo arquipélago provocado 17 ocorrências.