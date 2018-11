Actualidade

O ministro do Ambiente frisou hoje no Algarve que a proposta que permitirá reduzir o preço dos passes sociais é um projeto nacional, que vai beneficiar não só as grandes áreas metropolitanas, como todas as comunidades intermunicipais do país.

"Este projeto foi sempre, desde o primeiro dia, um projeto para o país todo", sublinhou João Matos Fernandes, reconhecendo que o facto de a decisão ter nascido de "uma cimeira" entre as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e o Governo faz apenas com que aquelas autarquias estejam "mais à frente no trabalho que têm que fazer".

O governante, que falava aos jornalistas à margem da inauguração da Estação de Tratamento de Águas Residuais Faro-Olhão, acredita que a redução do tarifário dos passes sociais "vai ser, sem dúvida, muito importante para o aumento do rendimento das famílias", além de ter uma "consequência ambiental evidente".