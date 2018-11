Mau tempo

O parque zoológico Europaradise, em Montemor-o-Velho, Coimbra, sofreu prejuízos estimados em meio milhão de euros devido à tempestade Leslie, morreram animais e 70% das infraestruturas foram danificadas, disse hoje o proprietário, que mantém o espaço encerrado.

A situação do Europaradise levou hoje o PCP a questionar o ministério do Ambiente, defendendo os comunistas que o Governo se empenhe na busca de soluções que permitam a reabertura do parque zoológico e a preservação da vida e condições de habitabilidade dos cerca de 400 animais ali alojados.

À agência Lusa, Agostinho Pedro, proprietário do Europaradise, estimou os prejuízos em cerca de meio milhão de euros, que não estavam cobertos pelo seguro: "Não tínhamos seguro contra catástrofes naturais", admitiu.