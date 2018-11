Actualidade

O Linha de Fuga termina a sua primeira edição em Coimbra no sábado, com apresentações pela cidade de sete artistas que participaram no laboratório de artes performativas e com um espetáculo de dança de Thomas Hauert no Convento São Francisco.

O festival internacional e laboratório de artes performativas, que conta a participação de 20 artistas de dez países, arrancou no início de novembro e termina no sábado, com uma espécie de laboratório em festa, com sete participantes a apresentarem os projetos que desenvolveram ao longo da iniciativa.

As apresentações no sábado começam às 11:00 e a última está marcada para as 18:30, percorrendo diferentes espaços da cidade, seja uma intervenção junta ao conjunto escultórico de Rui Chafes no Jardim da Sereia, um trabalho sobre multidões num baldio perto do Colégio de São Teotónio ou uma reflexão sobre migrações na Baixa de Coimbra, contou à agência Lusa a curadora do Linha de Fuga, Catarina Saraiva.