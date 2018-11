Actualidade

O português Miguel Oliveira disse hoje ter sentido "progressos" na mota, após o primeiro de dois dias de testes de MotoGP, que decorrem até quinta-feira em Jerez de la Frontera, Espanha.

O piloto da KTM concluiu o dia com o registo de 1.41,699 minutos como a sua melhor volta, o 23.º e penúltimo entre os pilotos que rodaram em Jerez, tendo efetuado 61 voltas ao traçado espanhol.

De acordo com a equipa Tech3 KTM, o piloto de Almada concentrou-se mais no desenvolvimento da mota do que em realizar voltas rápidas.