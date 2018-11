Actualidade

Os Prémios Santa Casa Neurociências, atribuídos pela Misericórdia de Lisboa, distinguem este ano trabalhos sobre uma proteína e a doença de Alzheimer e o uso de exoesqueletos na recuperação de pessoas com lesões vertebro-medulares, anunciou hoje a organização.

A equipa liderada pela neurocientista Luísa Lopes, do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, obteve o Prémio Mantero Belard, pela proposta de estudo de uma proteína que está na origem de uma outra proteína, associada à doença de Alzheimer.

Um grupo coordenado por Nuno Sousa, da Universidade do Minho, foi galardoado com o Prémio Melo e Castro, com o projeto de recuperação de pessoas com lesões vertebro-medulares através do uso aperfeiçoado de um exosqueleto (estrutura desenvolvida para auxiliar a locomoção de pessoas paraplégicas) controlado pela atividade do cérebro.