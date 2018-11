Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aprovou a saída de bolsa da Luz Saúde, depois de um requerimento apresentado no dia 03 de maio, segundo adiantou o regulador em comunicado.

Assim, a CMVM informou que "na sequência do requerimento apresentado em 03 de maio de 2018 pela Luz Saúde, em reunião do seu Conselho de Administração, realizada em 27 de novembro de 2018, foi deliberado deferir o pedido de perda da qualidade de sociedade aberta apresentado".

O regulador esclareceu ainda que "para efeitos do cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 27.º do Código dos Valores Mobiliários, a Fidelidade - Companhia de Seguros S.A., obrigou-se a adquirir as ações detidas pelos acionistas que não tenham estado presentes ou representados ou votado favoravelmente a referida deliberação, tendo para o efeito caucionado o respetivo pagamento junto do Caixa - Banco de Investimento, S.A".