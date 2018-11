Actualidade

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta acentuada, com os investidores a saudarem as afirmações do presidente do banco central norte-americano [Reserva Federal (Fed)] que admitiu uma diminuição do ritmo de subida das taxas de juro.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 2,50%, para os 25.366,43 pontos, na que foi a sua melhor sessão desde março.

Mais forte foi a valorização do tecnológico Nasdaq, que subiu 2,95%, para as 7.291,59 unidades.