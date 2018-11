Actualidade

O método de ensino de português e tétum no início da escolaridade em Timor-Leste até 2014 "não conduziu a bons resultados", deixando os alunos com "graves lacunas de conhecimentos" noutras áreas, defendeu a ministra da Educação timorense.

"Apesar dos muitos esforços e da existência de um método coerente para o ensino das línguas, tal não conduziu a bons resultados, ou seja, não se mostrou eficaz para o nosso contexto, por várias razões", afirmou Dulce Soares, em entrevista, por escrito, à Lusa.

Dulce Soares concedeu uma entrevista à Lusa para analisar alguns dos aspetos relacionados com o trabalho do seu Ministério, com destaque para questões curriculares, de língua e de recursos educativos.