Actualidade

O Presidente eleito no Brasil, Jair Bolsonaro, reúne-se hoje, no Rio de Janeiro, com o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, encontro que marca a aproximação na liderança dos dois países.

"Feliz de receber a visita do Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Sr. @AmbJohnBolton, na próxima semana. Certamente teremos uma conversa produtiva e positiva em prol de nossas nações", escreveu anteriormente Bolsonaro na rede social Twitter.

Já John Bolton classificou de "oportunidade histórica" a eleição do novo chefe de Estado brasileiro e disse que Jair Bolsonaro já começou a desenvolver "um relacionamento pessoal" com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.