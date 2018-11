Actualidade

"Djon África", a primeira longa-metragem de ficção de Filipa Reis e João Miller Guerra, estreia-se hoje nas salas portuguesas de cinema, depois de ter sido exibida em vários festivais internacionais.

Em "Djon África", que se estreou em janeiro no Festival Internacional de Cinema de Roterdão, na Holanda, integrado na principal competição deste certame, os realizadores voltaram à história de Miguel Moreira, jovem português descendente de imigrantes cabo-verdianos, que já tinha sido aflorada no documentário "Li Ké Terra", e filmaram uma ficção rodada entre o Casal da Boba, na Amadora, e Cabo Verde.

No filme, Djon África, a personagem que se pode confundir com a vida real de Miguel Moreira, viaja para Cabo Verde em busca das raízes familiares e do pai, que não conheceu.