Actualidade

A iniciativa "A Palavra do Ano", a celebrar uma década, este ano, conseguiu "consagrar a força das palavras, mostrar a importância que as palavras têm no nosso dia a dia", segundo a organização.

A lista de dez palavras candidatas "A Palavra do Ano" é divulgada no próximo sábado e estará em votação 'online' em www.palavradoano.pt, até 31 de dezembro, às 24:00, sendo conhecida a vencedora "nas primeiras semanas de janeiro".

"A Palavra do Ano" é uma iniciativa da Porto Editora (PE), que se realiza desde 2009, quando um grupo de linguistas desta entidade, elegeu "esmiuçar".