Actualidade

A Culturgest, em Lisboa acolhe em dezembro duas sessões de cinema de animação de autor, em parceria com o Cinanima - Festival Internacional de Cinema de Espinho, cuja 42.ª edição decorreu este mês em Espinho.

A primeira sessão, marcada para 02 de dezembro às 16:00 no Grande Auditório, "é um momento de cruzamento artístico, dedicado às crianças, entre cinema de animação e música ao vivo, composto por duas partes: cine-concerto e projeção de filmes", de acordo com informação divulgada pela Culturgest.

No cine-concerto "12 FRAMES", do compositor multi-instrumentalista e inventor de instrumentos musicais experimentais Fernando Mota, "um cine-concerto sem cinema, são criados 12 momentos musicais a partir de 12 fotogramas de 12 filmes, explorando os ambientes ou as narrativas que essas imagens sugerem".