Actualidade

O Presidente da República condecorou hoje a Universidade Aberta e pediu o apoio da tutela ao futuro deste projeto de ensino à distância e à sua afirmação externa, em particular no espaço da língua portuguesa.

Na sessão de abertura da conferência "Futuro da educação a distância em Língua Portuguesa", inserida nas comemorações dos 30 anos da Universidade Aberta, que decorreu no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que este projeto "depende também da resposta da tutela".

"Nós sabemos como as oportunidades se podem afirmar ou frustrar de acordo com a capacidade de compreensão daqueles que têm de tomar decisões políticas. E o grande desafio desta conferência, destes 30 anos, é um desafio que também é dirigido àqueles que com responsabilidades governativas podem ajudar ou desajudar a construir o projeto de futuro", considerou.