OE2019

A líder do CDS-PP considerou hoje que o Orçamento do Estado para 2019 é uma "imensa oportunidade perdida" e dramatizou o discurso dizendo que a situação do país "é pior que no tempo da troika".

Assunção Cristas encerrou, pelo CDS, o debate do OE2019 no parlamento, e criticou a continuada "contradição deste Governo", que é ter a "maior carga fiscal de sempre de braço dado com os piores serviços públicos de sempre".

A frase seguinte do discurso foi uma frase que a líder centrista disse ter ouvido "dizer por todo o país: 'Está pior que no tempo da troika'".