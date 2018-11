Actualidade

As coleções do Museu Calouste Gulbenkian vão tornar-se itinerantes e levar arte a vários pontos do país numa iniciativa que pretende reforçar a presença da fundação fora de portas e que arranca no sábado, em Bragança.

"Gulbenkian Itinerante" é o nome da iniciativa que até 2020 irá partilhar com várias localidades de norte a sul de Portugal a programação artística da Fundação Calouste Gulbenkian com exposições de obras de arte, além do programa de concertos pelo Coro e Orquestra desta instituição.

A iniciativa arranca com a exposição "Corpo e Paisagem", no sábado, em simultâneo no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais de Bragança e no Espaço Miguel Torga, em Sabrosa (Vila Real).