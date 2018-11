OE2019

O líder parlamentar do PS considerou hoje que a proposta de Orçamento do Governo manteve a sua coerência política após as alterações introduzidas na especialidade e elogiou a atual maioria política com o Bloco, PCP e PEV.

Carlos César falava na sessão de encerramento do debate do Orçamento do Estado para 2019, num discurso em que, em contraponto, acusou o PSD e o CDS-PP de "insanidade para a sua absolvição" pelo que fizeram no anterior executivo e de "despudor" por terem assumido "um furor proponente sem limites" ao longo do processo orçamental na especialidade.

Perante os deputados, o presidente do Grupo Parlamentar do PS optou por fazer um conjunto de comparações entre o anterior executivo PSD/CDS-PP, liderado por Pedro Passos Coelho, e o atual, de António Costa: "Os que outrora, no Governo, quebraram esperanças, deram lugar aos que as podiam reaver; os que pressagiaram reveses e desavenças, confrontam-se, agora, com os benefícios dos progressos alcançados e com a estabilidade governativa prometida", disse.