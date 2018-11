Actualidade

O presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB), Fernando Faria de Oliveira, defendeu hoje que os bancos exigem a "neutralidade regulatória" entre os operadores financeiros, bancos tradicionais e 'fintech'.

Falando no Fórum Banca, organizado pelo Jornal Económico e a consultora PwC, Faria de Oliveira lembrou que os bancos foram "as primeiras 'fintech', na medida em que foram as primeiras empresas de tecnologia financeira" e reconheceu "o contributo notável das 'startups' para os avanços na oferta de soluções inovadoras".

No entanto, defendeu, o "que os bancos exigem é neutralidade regulatória", pois independentemente da natureza do operador "é a atividade que este exerce que deve ser regulada e supervisionada".