A "Associação M27", criada em janeiro deste ano na sequência da "Carta dos Órfãos de Maio de 1977", manifestou hoje "grande satisfação" pela vontade de o Governo de Angola querer tratar com dignidade os incidentes registados naquela data.

Num comunicado enviado hoje à agência Lusa, em Luanda, a Associação M27, de que fazem parte 15 membros, entre eles João Van-Dúnen e Rui Tukayama, "órfãos" dos acontecimentos que se seguiram à alegada tentativa de golpe de Estado liderada por Nito Alves, salienta a "abertura" do Governo em "responder aos diversos apelos das famílias e de vários estratos da sociedade".

"Depois do silêncio a que esteve submetido o 'dossier 27 de maio de 1977', é com grande satisfação que, nas últimas semanas, temos acompanhado a tomada de posição pelo Governo Angolano, em diferentes pronunciamentos, especialmente do Chefe de Estado e do Ministro da Justiça, denotando abertura e vontade de responder aos diversos apelos das famílias e de vários estratos da sociedade para conferir um tratamento digno a tão sensível e doloroso assunto", lê-se no documento.