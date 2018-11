OE2019

A proposta de Orçamento do Estado para 2019 foi hoje aprovada na Assembleia da República, em votação final global, com os votos do PS, BE, PCP, PEV e PAN.

O PSD e o CDS-PP votaram contra a proposta do executivo.

Após o anúncio da votação por Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, a bancada do PS aplaudiu de pé durante cerca de 20 segundos.