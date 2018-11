Actualidade

A Nowo e a Oni anunciaram hoje que vão integrar as operações das duas empresas para obter sinergias e "um crescimento sustentável", sendo que tal terá impacto nos recursos humanos, mas não avançaram o número de pessoas afetadas.

"A integração resultará na otimização dos recursos das duas empresas, de acordo com os 'benchmarks' do setor, e permitirá que o o grupo responda efetivamente às necessidades dos consumidores, oferecendo o melhor serviço a preços competitivos para todos os clientes, indivíduos e empresas", referem as operadoras do grupo Nowo/Oni à Lusa.

"As empresas estão a oferecer um pacote de indemnização acima dos requisitos legais, assim como serviços de 'outplacement'", acrescentam.