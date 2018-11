Actualidade

O governo russo acusou hoje a Ucrânia de querer aumentar a tensão no conflito entre os dois países, ao pedir reforço militar da Nato na região.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou hoje que o governo ucraniano está a tentar provocar maiores tensões no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, após o apresamento de três navios de guerra ucranianos pela guarda costeira russa, no domingo.

Peskov referia-se às declarações de hoje do Presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, que pediu uma maior intervenção de forças militares da Nato, em particular da Alemanha, no Mar de Azov.