O embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro, manifestou hoje, em Lisboa, o interesse de Cabo Verde no ensino à distância em língua portuguesa, afirmando que o país tem "todas as razões do mundo" para apostar nessa modalidade.

"Em primeiro lugar, porque é um país pobre, de parcos recursos, em segundo lugar, porque os cabo-verdianos tem uma apetência especial para os estudos - temos quase pouco menos de um terço da população a estudar - em terceiro lugar, porque somos um país arquipelágico e em quarto, porque somos uma nação diaspórica", mencionou Eurico Monteiro, na conferência "O futuro da educação à distância em língua portuguesa", uma iniciativa da Universidade Aberta (UA), em Lisboa.

Para o embaixador de Cabo Verde em Portugal, o ensino à distância representa o "fenómeno que desde cedo se configurou como exemplo cabal" de modo a aproveitar "melhor as potencialidades do conhecimento, em prol das populações e do desenvolvimento".