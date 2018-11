São Tomé/Eleições

O Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, indigita hoje Jorge Bom Jesus, presidente do MLSTP-PSD, segundo partido mais votado nas eleições legislativas, para formar governo, disse à Lusa a assessora de comunicação do chefe de Estado.

"O senhor Presidente recebeu hoje os representantes do ADI [Ação Democrática Independente] e também do MLSTP-PSD [Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata], a quem orientou para indicar uma figura para primeiro-ministro e formar governo", disse Hélia Fernandes.

"O MLSTP-PSD já respondeu e, ainda hoje mesmo, deverá sair o decreto presidencial a indigitar o senhor Jorge Bom Jesus para primeiro-ministro e no próximo sábado deverá ocorrer a tomada de posse do primeiro-ministro e dos novos membros do governo", acrescentou a mesma fonte.