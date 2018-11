Acidente/Borba

O líder parlamentar do PCP alertou hoje para o perigo de se tomarem "decisões precipitadas", como o encerramento de todas as pedreiras que não cumpram a lei, considerando que podem destruir a atividade e postos de trabalho.

"Podem ser decisões tomadas a quente e que, no imediato, satisfaçam alguma comoção pública, mas não me parece que sejam soluções de bom senso", afirmou à agência Lusa o presidente do grupo parlamentar comunista, João Oliveira.

O também deputado eleito pelo círculo de Évora referiu que "algumas decisões precipitadas já foram anunciadas ou, pelo menos, reclamadas", dando como exemplo o encerramento de "todas as pedreiras que não cumpram as regras que estão na lei".