Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje que a "luta continua" com vista a dotar a Cinemateca Portuguesa de "mais meios e melhores condições" para que se conheça o cinema português.

Marcelo Rebelo de Sousa falava durante uma visita à Cinemateca e ao Arquivo Nacional das Imagens em Movimento (ANIM), em Bucelas (Loures), que "estava para acontecer há muito".

No final da visita, Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu ao "punhado de heróis" - nome que deu aos funcionários dos organismos - que "com uma exiguidade de meios conseguem salvar património, preservar património, fazer conhecer património e estar em intercâmbio permanente com o que se passa no mundo".