Actualidade

A diretora-geral da Saúde disse hoje recear que a decisão do parlamento de incluir vacinas no programa da vacinação abra um precedente num assunto que é do foro da prescrição médica.

"Pode acontecer que se abra um precedente num assunto que é do foro da prescrição médica e da prescrição da saúde", disse, acrescentando que tem "a certeza absoluta" que os parlamentares que tomaram esta decisão são "pessoas extremamente sensíveis a estas questões" e que estarão atentos para, no futuro, "tentarem não incorrer em algum tipo de situação que possa por em risco os critérios técnico-científicos, a evidência científica e as boas práticas médicas".

Em conferência de imprensa realizada na Direção-geral da Saúde, em Lisboa, Graça Freitas afirmou que a DGS tomou "boa nota" da opção do parlamento.