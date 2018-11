Actualidade

O trio Vaarwell e a guitarrista Marta Pereira da Costa vão participar, em março próximo, no festival South by Southwest (SXSW), em Austin, no estado norte-americano do Texas, foi hoje divulgado.

O festival, cuja programação inclui conferências, debates, cinema, apresentações de novas empresas e diversos concertos em simultâneo, vai decorrer de 08 a 17 de março de 2019.

Segundo comunicado da promotora, os Vaarwell preveem editar em fevereiro próximo um novo EP, que apresentarão no palco do SXSW.