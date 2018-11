Actualidade

O Presidente dos EUA, Donald Trump, cancelou o encontro bilateral com o homólogo russo, Vladimir Putin, durante a cimeira de G20, por considerar que a escalada de tensão na Ucrânia torna essa reunião pouco oportuna.

"Como os navios e marinheiros ucranianos não foram devolvidos à Ucrânia pela Rússia, decidi que seria melhor para todos cancelar a minha reunião previamente agendada para a Argentina com o Presidente Vladimir Putin", escreveu na rede social Twitter Donald Trump, após descolar da Casa Branca no Air Force One, em direção de Buenos Aires.

As agências noticiosas russas, contudo, dizem que o Kremlin ainda não foi notificado de qualquer cancelamento.