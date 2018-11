OE2018

O excedente orçamental em contas públicas totalizou 259,4 milhões de euros até outubro, uma melhoria de 2.072 milhões de euros face ao período homólogo, segundo a síntese de execução orçamental divulgada hoje pela Direção-Geral do Orçamento.

Em setembro, o Estado tinha registado um excedente de 1,3 mil milhões de euros.

"As Administrações Públicas registaram um saldo orçamental de 259,4 milhões de euros até ao final de outubro de 2018, o que reflete uma melhoria de 2.072 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior (-1.812,6 milhões de euros)", lê-se no documento.