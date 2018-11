Actualidade

O cinema de Margarida Cordeiro e António Reis é alvo de uma retrospetiva que arranca hoje, no festival Porto/Post/Doc, que programou ainda uma exposição sobre o trabalho da dupla e um painel de discussão.

A retrospetiva inclui as obras "Jaime" (1974), "Ana" (1985), "Rosa de Areia" (1989), "Trás-os-Montes" (1976), uma "obra maior do cinema português", num programa dedicado ao casal que inclui também a exposição "Como o sol/como a noite", patente na Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto (FBAUP).

No painel do terceiro dia do Fórum do Real, programa paralelo de debates e conferências, os realizadores João Pedro Rodrigues, Manuel Mozos, a atriz e realizadora Marta Mateus e a poetisa Regina Guimarães discutem, pelas 18:30 de sexta-feira, no Teatro Municipal Rivoli, a obra da dupla e o peso na história do cinema português.