Actualidade

A exposição "Azores. São Miguel", de Idaira del Castillo, é inaugurada a 01 de dezembro, no Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas, na Ribeira Grande, e mostra uma compilação de desenhos, fotografias, vídeos e uma instalação da artista.

A mostra é o resultado da residência artística em São Miguel de Idaira del Castillo, natural de Tenerife, nas Canárias, no âmbito do protocolo celebrado entre a Secretaria Regional da Educação e Cultura, através do Centro de Artes Contemporâneas Arquipélago, e o Centro de Arte La Regenta, em Las Palmas.

Em declarações à Lusa, a artista explicou que esta mostra é "uma compilação da experiência em São Miguel do ponto de vista de uma pessoa que vem de outra ilha, com a visão de uma ilha diferente".