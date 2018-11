Actualidade

Um espetáculo inédito que leva ao palco Fernando Pessoa e os heterónimos encerra os "Dias do Desassossego", na sexta-feira, o mesmo dia em que se assinalam 25 anos da Casa Fernando Pessoa e 83 anos da morte do poeta.

O programa da iniciativa Dias do Desassossego'18, que começou em Lisboa, no dia 16 de novembro, data de nascimento de José Saramago, chega ao fim no dia 30, a assinalar 83 anos da morte de Fernando Pessoa e o aniversário da casa que recebeu o nome do poeta.

Para marcar as efemérides, a Casa Fernando Pessoa vai apresentar um espetáculo inédito, "criado especialmente para a ocasião" pelo ator e encenador Miguel Loureiro, intitulado "Inventar os seus amigos".