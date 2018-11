Actualidade

As interações na realidade virtual e os mecanismos de perceção na era digital são explorados na performance "www. we want waffles #1", criada por João Estevens, que será apresentada na sexta-feira e no sábado, no Espaço Alkantara, em Lisboa.

No âmbito do Festival Temps d'Images, o Espaço Alkantara recebe o primeiro de uma série de trabalhos concebidos pelo performer João Estevens, centrados nas transformações e desafios na era da informação.

"Se passamos a consumir imagens de todo o tipo no mesmo plano, como é que eu entendo que as imagens são diferentes?", questionou Estevens, depois de defender a necessidade de uma reflexão sobre as novas propriedades da comunicação digital, que motivaram este trabalho entre a instalação e a performance.