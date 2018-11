LE

O Sporting garantiu hoje o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa de futebol, ao golear os azeris do Qarabag por 6-1, na estreia europeia do treinador holandês Marcel Keizer, em jogo do grupo E.

A goleada 'leonina' começou a ser escrita cedo, com Bas Dost, aos cinco minutos, a inaugurar o marcador, o Qarabag ainda respondeu aos 14, com um golo de Zoubir, mas, a partir daí, o Sporting tomou conta da partida e Bruno Fernandes, com um 'bis' aos 20 e 75, Nani, aos 33, e Diaby, também com um 'bis' aos 65 e 82, anotaram os restantes tentos.

Com esta vitória, o Sporting assegurou o segundo lugar do grupo, agora com 10 pontos, menos três do que os ingleses do Arsenal, que hoje venceram na Ucrânia o Vorskla Poltava por 3-0 e asseguraram em definitivo a vitória no grupo, por deterem vantagem no confronto direto com os 'leões'.