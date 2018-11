Actualidade

A segunda mão da final da Taça Libertadores, que opõe os argentinos Boca Juniors e River Plate vai disputar-se no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, em 09 de dezembro, anunciou hoje a Confederação sul-americana de futebol (Conmebol).

"A final vai disputar-se no Bernabéu no dia 09", declarou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, durante uma conferência de imprensa na sede do organismo, em Assunção.

A marcação do jogo para a capital espanhola aconteceu pouco depois de o Tribunal de Disciplina da Conmebol ter recusado o recurso apresentado pelo Boca Juniors, que pretendia ver-lhe atribuído o troféu, devido ao ataque de que os seus jogadores foram alvo quando o autocarro chegava ao estádio do River Plate, no dia 24 de novembro, e que motivou o adiamento do jogo.