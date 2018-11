Actualidade

A ministra da Educação timorense disse hoje que o Governo continua a contar com Portugal para implementar uma versão reformulada, eventualmente ainda mais centrada na língua portuguesa, de um projeto de formação de professores que terminou este mês.

Dulce Soares referia-se, em declarações à Lusa, a uma nova versão do projeto Formar Mais, que envolveu 26 docentes que desde 2016 estiveram destacados em escolas em todo o território timorense envolvidos na formação de professores locais e no apoio à gestão escolar.

"A avaliação [do projeto] foi muito positiva e a vontade é poder continuar o projeto no futuro. A proposta está preparada há três meses, tivemos reuniões com pessoal do [instituto]Camões e falta apenas formalizar", explicou.