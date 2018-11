Actualidade

O Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) reúne-se hoje em Luanda, com a expetativa de um esclarecimento do líder do partido, João Lourenço, às recentes afirmações do ex-chefe de Estado, José Eduardo dos Santos.

Trata-se da VI reunião ordinária do órgão deliberativo máximo entre congressos e que acontece quando está prometida uma resposta de João Lourenço às afirmações do ex-Presidente angolano, que negou ter deixado, em setembro de 2017, quando cessou funções, os cofres vazios, como antes alegou o atual chefe de Estado e líder do MPLA.

Confrontando em Lisboa, a 22 de novembro, na sua visita de Estado a Portugal, com as declarações do dia anterior de José Eduardo dos Santos, João Lourenço remeteu uma resposta para o regresso a Luanda (25 de novembro), o que ainda não aconteceu.