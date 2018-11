Actualidade

A lista das dez palavras candidatas à "Palavra do Ano", em Angola, inclui "esperança", "investimento", "justiça" e "mudança", abrindo a votação "online" hoje, às 24:00, em www.palavradoano.co.ao, anunciou a Plural Editores/Angola.

A votação decorre até 31 de dezembro, às 24:00, e o vocábulo vencedor é conhecido "nas primeiras semanas de janeiro próximo", em Luanda, segundo a mesma fonte.

A lista das palavras candidatas abre com "autarquias", uma escolha justificada pela esperada instalação "das autarquias locais, com a consequente descentralização administrativa", que "venha a impulsionar o desenvolvimento económico e social", segundo comunicado da editora angolana do Grupo Porto Editora.