A solução tecnológica de autocarros elétricos designada 'Metrobus' do Sistema de Mobilidade do Mondego, que irá servir o antigo ramal ferroviário da Lousã e a cidade de Coimbra, estará concluída em 2021, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP).

"O projeto do Metrobus do Sistema de Mobilidade do Mondego entrará em serviço no final de 2021", disse fonte oficial da IP, numa resposta escrita enviada à agência Lusa.

A mesma fonte adiantou que o projeto do 'Metrobus' "mantém as mesmas características de traçado do previsto no metropolitano de superfície, pressupondo a desativação do canal ferroviário entre [as estações] de Coimbra-A e Coimbra B e garantindo a ligação direta das várias centralidades da cidade à Linha do Norte".