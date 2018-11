Actualidade

A nona edição do festival Porta-Jazz vai decorrer em vários espaços do Porto de 01 a 09 de dezembro, com destaque para concertos do saxofonista norte-americano Chris Cheek e do francês Ohad Talmor.

No dia 07 de dezembro, Cheek junta-se ao quarteto português MAP, pelas 22:30 no Teatro Municipal Rivoli, enquanto Ohad Talmor vai atuar no dia seguinte, no mesmo espaço, ao lado do supergrupo Coreto, de 12 músicos da Associação Porta-Jazz para quem compôs várias peças até aqui por mostrar ao público.

Entre os destaques do evento está a encomenda do Porta-Jazz ao saxofonista José Soares, que se junta no dia 07 aos holandeses Joris Roelofs (clarinete), Harmen Fraanje (piano) e Jort Terwijn (contrabaixo), além do italiano Giacomo Camilletti (bateria), figuras proeminentes do 'jazz' de Amesterdão.