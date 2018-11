Actualidade

A taxa de inflação anual da zona euro recuou para os 2,0% em novembro, face aos 2,2% de outubro, segundo uma estimativa rápida hoje divulgada pelo Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, considerando as componentes da inflação, o setor da energia é o que deverá ter conhecido a maior taxa de inflação este mês (9,1%, abaixo dos 10,7% de outubro), seguindo-se o da alimentação, álcool e tabaco (2,0%, que se compara com os 2,2% de outubro), o setor dos serviços (1,3%, face aos 1,5% de outubro) e o dos bens industriais não energéticos (0,4%, estável face ao mês anterior).

Um novo boletim, já com dados para os Estados-membros, está agendado para 17 de dezembro.