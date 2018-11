Actualidade

A Moody's disse hoje que o crédito malparado em Angola, a rondar os 25% do total, é o mais alto dos países africanos analisados pela agência de 'rating' num relatório que melhora o 'outlook' para os bancos africanos.

"O setor bancário em Angola continua um desafio pela fraca qualidade dos empréstimos (crédito malparado nos 25,6% em agosto), faltas de liquidez de moeda externa, sem bancos a fornecerem dólares, e um número de bancos não avaliados que mantêm baixas reservas de capital", escrevem os analistas.

No relatório enviado hoje aos investidores, e a que a Lusa teve acesso, que incide sobre o setor bancário nos países em que a Moody's dá 'rating' ao país e a pelo menos um banco, a agência melhora a perspetiva de evolução ('outlook', no original em inglês) de Negativa para Estável, o que pressupõe que não haverá mudanças nos próximos 12 a 18 meses, mantendo-se as condições atuais.