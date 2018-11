Actualidade

O Governo de Macau anunciou hoje que vai instalar bebedouros em alguns espaços públicos do território para reduzir o uso de garrafas de plástico descartáveis.

Em conferência de imprensa, a Direção dos Serviços de Proteção Ambiental (DSPA) deu a conhecer uma série de atividades para reduzir o uso de plástico descartável na cidade, sobretudo através de campanhas de sensibilização, numa altura em que ativistas continuam à espera de medidas legislativas.

De acordo com a chefe do departamento de Sensibilização, Educação e Cooperação da DSPA, Ieong Kin Si, a instalação a título experimental de um bebedouro no recinto do Festival de Gastronomia, que decorreu este mês, "fez poupar 4.400 garrafas de água".