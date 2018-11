Actualidade

Uma mulher de 90 anos morreu hoje na sequência de o incêndio que deflagrou num prédio habitado na rua da Alegria, no Porto, disse à Lusa fonte da PSP.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto adiantou estar confirmado que uma mulher de 90 anos é uma "vítima mortal" do incêndio que começou pelas 09:36.

A mesma fonte esclareceu que o fogo decorre no "prédio habitado".