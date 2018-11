Actualidade

Pedro Geraldes Martins Verdelho é o novo nome proposto pelo Governo para vogal da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), depois de o deputado socialista Carlos Pereira ter renunciado à nomeação.

Em comunicado, o gabinete do ministro do Ambiente e da Transição Energética anunciou hoje a escolha do engenheiro, que foi diretor de tarifas e preços na ERSE.

A Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública "considerou o perfil de Pedro Geraldes Martins Verdelho adequado às funções a desempenhar", depois de o ministério de Matos Fernandes ter solicitado um parecer sobre a avaliação curricular e adequação de competências.