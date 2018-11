Actualidade

Um estudo inédito das Forças Armadas sobre o consumo de álcool entre militares portugueses destacados em missões indica que a taxa é menos elevada do que se suponha e que o tabagismo é um fator de risco.

"As pessoas têm uma ideia de que o consumo de álcool nas Forças Armadas é elevado. É uma ideia preconcebida. O que os estudos da década de 1990 mostraram junto dos nossos aliados - Reino Unido e Estados Unidos - é a de que tinha aumentado o consumo do álcool em pessoas que estiveram destacadas e em missões de combate", disse à Lusa a primeiro-tenente Médico Naval, Diana Fernandes da Terra, autora do estudo sobre os militares portugueses.

"Nas Forças Armadas Portugueses este assunto não estava descrito e o nosso objetivo inicial foi perceber até que ponto era um problema para nós podermos ou não intervir até porque já existem uma série de estruturas nas Forças Armadas que nos permitem encaminhar os problemas", explica.