Actualidade

O FC Porto e o Sporting vão receber Moreirense e Rio Ave, respetivamente, nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, com o Benfica a visitar o Montalegre, último representante do Campeonato de Portugal.

Além dos encontros de 'dragões' e 'leões', vão disputar-se mais três jogos entre equipas do primeiro escalão, incluindo a receção do Desportivo das Aves, detentor do troféu, ao Desportivo de Chaves.

Os jogos dos oitavos de final vão disputar-se de 18 a 20 de dezembro.